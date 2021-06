Temporada de ensueño: Julio Urías está cerca de liquidar un récord de más de 30 años en MLB

Sin duda alguna, esta es la mejor temporada de Julio Urías en MLB. El “Culichi” superó su registro personal de victorias sobre el montículo, pero con el madero, el pelotero mexicano no se ha quedado atrás. A la ofensiva de Los Angeles Dodgers, Urías está cerca de romper una marca de Fernando Valenzuela que tenía en su poder desde el año 1990.

Valenzuela logró establecer una marca para un lanzador azteca en una temporada de las Grandes Ligas. Fernando produjo 11 carreras en la campaña de 1990. Quién más cerca estuvo de igualar esa hazaña fue Yovani Gallardo, en el año 2010, con 10 carreras impulsadas.

En este sentido, el pitcher de Culiacán está muy cerca de liderar esa cifra y lograr instaurar una nueva marca mexicana en MLB. El pasado 15 de junio, el “Culichi” cerró la noche con su octava carrera impulsada en la temporada. Es decir, Urías está a solo dos carreras remolcadas para igualar a Gallardo, a tres de alcanzar a Valenzuela y a cuatro anotaciones de poder acabar con el registro de más de tres décadas.

Julio Urias has nearly as many RBIs (8) as he does walks allowed (11) this season.

