Mexicano en la cima: Julio Urías es el único líder en victorias de las Grandes Ligas

La temporada de Julio Urías en la MLB ya es de récord. El mexicano logró superar su registro histórico en la “Gran Carpa”. Sin embargo, sus ambiciones parecen no quedar allí. El zurdo viene de conseguir un nuevo triunfo en el que Los Ángeles Dodgers derrotaron 3-6 a Pittsburgh Pirates. En este sentido, Urías se coloca como líder absoluto en victorias de toda las Grandes Ligas, en la presente campaña.

El lanzador de Los Ángeles Dodgers tuvo una buena presentación en el PNC Park. El “Culuchi” trabajó durante seis innings en los que ponchó a cinco bateadores, no dio boletos y permitió tres carreras.

Con este nuevo triunfo, el mexicano se coloca en el puesto más alto entre los líderes en victorias en la temporada de la MLB. Urías es seguido muy de cerca en esta estadística por Aarón Civale y Jack Flaherty, ambos con ocho triunfos.

Luego del juego, el mexicano realizó unas declaraciones a ESPN, en el que mostró su deseo de poder estar entre los grandes en el MLB All-Star Game 2021. “Seria la meta de todos los jugadores que estamos aquí compitiendo. Es complicado, pero puede llegar”, indicó el lanzador de Los Ángeles Dodgers.

Get the boys in blue to the @AllStarGame! Vote up to five times a day on https://t.co/BXKr9ILkke. pic.twitter.com/VtZzSvKUwj

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 3, 2021