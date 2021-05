Fans de los Dodgers invaden Houston, les gritan “tramposos” a los Astros y luego celebran una paliza

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Miles de aficionados de Los Angeles Dodgers tuvieron una noche repleta de alegrías el martes tras invadir el Minute Maid Park, casa de los Houston Astros, para el inicio de una serie entre dos de las potencias recientes del béisbol de las Ligas Mayores.

En un estadio donde no es común ver a muchos seguidores del equipo visitante, el color azul de los Dodgers figuró de manera prominente en varios sectores de las tribunas. Los fans de los campeones del béisbol llegaron en gran cantidad y luego vieron a su equipo darle una paliza de 9-2 con sabor a venganza a los Astros.

Los Dodgers han ganado ocho juegos seguidos. Curiosamente no han perdido desde que adquirieron a Albert Pujols.

Dodger fans have arrived in Houston 👀 pic.twitter.com/A838cSYXPx — 2021 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) May 25, 2021

Durante el partido, los fans de los Dodgers celebraron todo lo realizado por su equipo y hasta se dieron el gusto de gritarles tramposos a los dueños del estadio: “¡Cheaters, cheaters, cheaters!”.

A Dodgers fans section in Houston started chanting "cheaters" as the Astros took the field vs LA tonight. pic.twitter.com/y3kgfKW9WH — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 26, 2021

Algunos de los aficionados levantaron botes de basura para recordar el escándalo del robo de señales de los Astros hace algunas temporadas. Houston venció a Los Ángeles en la Serie Mundial de 2017, cuando todavía no se revelaba el robo de señales que estaba perfectamente organizado.

Los Astros indicaban a sus bateadores qué tipo de lanzamiento realizarían los pitchers oponentes con golpes a un bote de basura localizado cerca de su dugout.

Dodgers fans are chanting and raising a blow-up garbage can inside Minute Maid Park (Via @DesertDoyer) pic.twitter.com/RLzkiN9FHW — 2021 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) May 26, 2021

Clayton Kershaw tuvo otra buena actuación al espaciar 4 hits en 7.2 innings, aceptando solo una carrera, con 6 ponches y 0 bases por bolas. Cuando Kershaw fue relevado por Joe Kelly en la octava entrada, el grito de “¡Kelly, Kelly!” se escuchó fuerte en el estadio.

Dodgers fans in Houston with "Kelly! Kelly!" chants as Joe Kelly gets Jose Altuve to ground out to end the 8th. pic.twitter.com/ZwzVjxkB3Z — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 26, 2021

Kelly tuvo un altercado la campaña pasada en el mismo escenario cuando lanzó a la cabeza de Carlos Correa, tras lo cual se burló del pelotero boricua, una imagen que más adelante quedó plasmada en un mural en Los Ángeles.

A la ofensiva, Justin Turner dio un jonrón de dos carreras para abrir el marcador en el cuarto inning en contra de Zack Greinke, y los Dodgers amarraron el triunfo en la octava cuando anotaron tres veces, todas gracias a bases por bolas con la casa llena.