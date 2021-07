Julio Urías quiere ser el as de los Dodgers: el mexicano es el más ganador en MLB previo al Juego de Estrellas

Cada vez que los Dodgers lo han necesitado, Julio Urías ha respondido. El lanzador mexicano cumplió en un nuevo contexto crítico para Los Ángeles y con otra actuación estelar, de as, se convirtió en el primer lanzador en MLB en alcanzar las 11 victorias esta temporada.

Urías dominó a los Miami Marlins durante siete entradas, en las que solo permitió 5 hits y una carrera. Ponchó a nueve adversarios y realizó 101 lanzamientos, la cantidad más elevada en toda su carrera.

Fue una actuación más remarcable por el hecho de que los Dodgers perdieron los primeros tres partidos de la serie ante los Marlins. El mexicano volvió a rescatar a Los Ángeles. La situación se volvió sensible para los angelinos, que pelean por el primer puesto de la división Oeste de la Liga Nacional con los San Francisco Giants.

Además, este viernes, los Dodgers tendrán un “partido de relevistas”, para dar descanso a sus abridores. Sin Trevor Bauer a raíz de la acusación por agresión sexual ni Clayton Kershaw por lesión, así como varios relevistas en las mismas circunstancias, la rotación se ha hecho corta para Dave Roberts.

Hoy era clave resguardar al bullpen para el compromiso ante Arizona. Y Julio Urías asumió y cumplió la misión con éxito.

Julio Urías' final line: 7 IP, 5 H, 1 R, 2 BB, 9 K, 101 pitches. It's the first time he has thrown 100 pitches in a regular season game and matches his career high in any game regular or postseason.

— Dodger Insider (@DodgerInsider) July 8, 2021