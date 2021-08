Beyoncé presume diamante extraído por esclavos africanos y las redes la tunden

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de que Beyoncé es un ícono de la música y la comunidad afroamericana, pero ahora está metida en una polémica muy grande. Y es que lució un enorme diamante Tiffany, de 128.54 quilates; se le vio en una publicación de Twitter de la joyería Tiffany & Co., por lo que le llovieron críticas en redes sociales.

Not Beyoncé “Mama Africa” Knowles supporting a brand that steals from Africa and Africans https://t.co/dlYqnh0dnH — Kathy Planet 🌍 (@KathyPlanet) August 23, 2021

“El invaluable diamante Tiffany solo se lo han puesto tres mujeres desde su descubrimiento en 1877. Hoy, Beyonce se convierte en la primera mujer negra y la cuarta persona en lucir la legendaria piedra”, escribió la compañía, agregando al tuit la etiqueta #AboutLove, que es la frase distintiva de la campaña de Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z.

Las tres mujeres que lucieron el diamante Tiffany antes que Beyoncé fueron la socialité estadounidense Mary Sheldon Whitehouse en 1957, la actriz Audrey Hepburn en 1961 y la cantante pop Lady Gaga en 2019. Pero esa no es la cuestión del escándalo, sino que los internautas recordaron el pasado colonial del diamante, descubierto en 1877 en Kimberley, Sudáfrica, que entonces era una colonia británica.

“Es literalmente un diamante de sangre”, reaccionó una usuaria, refiriéndose a las condiciones miserables en las que vivían y trabajaban los mineros africanos que descubrieron la joya, quienes eran personas de color y vivían en condiciones de esclavitud. Otro usuario de Twitter citó las palabras de un vocero de la compañía minera Kimberley Mines de la época colonial, quien estaba a favor de prohibir que la población local extrajera diamantes: “Si los negros pueden cavar por sí mismos y vender diamantes sin que se les cuestione, el empleo de mano de obra nativa se vuelve prácticamente inútil”.

Lo que pasa es que Beyoncé se ha declarado abiertamente defensora de la historia afroamericana y de las costumbres africanas, para que se reconozcan los abusos que esta población ha sufrido a lo largo de la historia. Incluso, usuarios de África la criticaron por ser una supuesta activista de que se reconozcan los abusos por los que pasó esa población, pero lo olvide cuando de dinero se trata.

The Carters for Tiffany & Co. #AboutLove #TiffanyAndCo

–

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York pic.twitter.com/bTGZUts4DU — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) August 23, 2021

BEYONCÉ TAMBIÉN ES ARMY Y ESTÁ ES SU CANCIÓN FAVORITA

En la comunidad de Reddit, el productor Sleep Deez realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, algunas ARMY aprovecharon para cuestionarlo sobre su trabajo con BTS y no se limitó en elogios hacia el llamado “Golden Maknae”.

El músico trabajó con Jungkook para la canción “My Time”, uno de sus solos en el álbum “Map of the soul: 7”, donde demostró todo el potencial de su voz. Pero no fue el único sorprendido, el productor reveló que Beyoncé escuchó su canción y quedó encantada.

Hace unos meses había compartido la noticia en sus redes sociales, pero volvió a confirmar que la cantante es toda una ARMY conquistada por el talento de Jungkook, ya que amó completamente la música de BTS.