Carretera en riesgo de colapso debido a una fuga de agua en la ciudad de Los Ángeles

El rompimiento de la tubería principal de agua obligó la mañana de este miércoles el cierre de una intersección en Sherman Oaks y las autoridades del condado de Los Ángeles mostraron su preocupación por el posible colapso de la carretera.

La falla en la tubería, de 8 pulgadas, fue reportada a la 1 a.m. y se localizó en la intersección de Woodman Avenue y Riverside Drive, frente al Notre Dame High School.

Major water main break repair is underway near Notre Dame High School in Sherman Oaks. Woodman Ave is closed from Riverside Drive to La Maida Street, DWP is on scene. Photo: #cbsla Sparkal Day https://t.co/5ctEDD937Z pic.twitter.com/UI1cAjV7Ql

— Claire Flores (@ClaireTVnews) August 25, 2021