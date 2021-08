Christina Aguilera celebra que hace 22 años lanzó su primer albúm

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Christina Aguilera ha festejado junto a sus millones de fans que la han acompañado a lo largo de su exitosa carrera, el álbum que lo inició todo y la convirtio en idolo a finales de los noventas.

La intérprete que marcó a toda una generación con temas como “Beautiful” recordó el éxito obtenido hace 22 años gracias a su primer tema que se colocó como pólvora dentro de las listas de popularidad “Genie in a Bottle” que rompió récords al permanecer por 5 semanas consecutivas en la cima de las listas.

Ha sido en el año 1999 que se ha lanzado su primer disco de donde se recuerdan temas como “What a girl wants“, “Come on over“, “I turn to you” y el mega éxito de “Genie in a bottle” con estos 4 importantes temas batió importantes récords para la época, pues se convirtió en la primer artista debut en colocar sus canciones en el top 3 de Billboard 100.

“Celebrando los 22 años de mi álbum debut autotitulado“, escribió Aguilera bajo el video en su cuenta de Instagram, donde se aprecian varias imágenes de sus videos musicales.

El álbum “Christina Aguilera” logró vender más de 250 mil copias en su primer semana a la venta y consiguió 8 discos de platino por Recording Industry Association of America. En los Estados Unidos ha vendido más de 9 millones de copias desde su lanzamiento y a nivel internacional 12.6 millones de copias.