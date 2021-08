Harry Kane no va al City: El jugador confirma que se queda en el Tottenham

Harry Kane, delantero del Tottenham confirmó que no saldrá de su club este verano pese a los fuertes rumores que lo vinculaban en el Manchester City. Tras confirmar su continuidad con los Spurs aseguró que dará su máximo empeño para ayudar al equipo en esta temporada.

El delantero inglés publicó un tuit en donde se mostró agradecido con la fanaticada del Tottenham por todo el apoyo que ha recibido, apoyo que además mostró la hinchada el pasado domingo cuando este ingresara de cambio en el partido ante el Wolverhampton en donde los Spurs se impusieron por la mínima.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021