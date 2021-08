México pegó primero: las estrellas de la Liga MX vencieron a la MLS en los desafíos de habilidades

El All-Star Game de la MLS comenzó de gran forma para la Liga MX: en el All-Star Skills Challenge, también conocido como el Desafío de Habilidades, las ocho estrellas de la liga mexicana celebraron tras vencer a sus rivales de la Major League Soccer.

La velada empezó con un caluroso saludo entre dos elementos de la selección mexicana: Rodolfo Pizarro (Inter Miami) y Rogelio Funes Mori (Monterrey). Rivales en una ocasión especial.

Friendly for now… 🤝 #MLSAllStar Skills Challenge pres. by @ATT pic.twitter.com/koPD05h6Zx

El desafío comenzó con el duelo de disparos cerca del punto penal. Dependiendo de a dónde fuese el balón, los equipos sumaban más o menos puntos. La MLS se llevó el triunfo de forma cómoda.

The #MLSAllStar squad dominates the first challenge! 🎯

Posteriormente fue el turno del desafío del toque. Los jugadores recibieron balones desde distintos lugares y ángulos con la finalidad de mandarla a una estructura.

Orbelín Pineda cargó con la Liga MX y su excelente actuación lideró a su equipo para llevarse la mayor cantidad de puntos en el desafío.

MLS volvió a tomar la ventaja del desafío gracias a mejores definiciones en el desafío de la volea. Por cada desafío ganado se suman cinco puntos, y por cada perdido tres puntos.

Por ende, la MLS vencía 13-11 al momento.

🔥 @Ricardo_Pepi9 wins this challenge for MLS 🔥

En el desafío del pase, Diego Valdés y Rubens Sambueza dieron una clase con toques muy acertados para igualar a la MLS en desafíos ganados.

Todo se decidiría en el desafío del poste.

Uh oh. Liga MX leads in points now 17-16 after winning the Passing Challenge pres. by @Crest // #MLSAllStar. pic.twitter.com/dFFmKR9HwR

— Major League Soccer (@MLS) August 25, 2021