Milan lanzó una oferta millonaria por “Tecatito” Corona

Con una millonaria oferta el AC Milán espera conseguir el fichaje de Jesús “Tecatito” Corona para esta temporada, y según la prensa italiana, ya inciaron las conversaciones con el Porto.

Según el medio italiano ‘SportMediaset‘, el conjunto rojinegro ofertó por el atacante mexicano una suma de casi $12 millones de dólares, más dos bonos que aún no han sido especificados.

El medio asegura que Milan desea saber los requerimientos del Porto, para posteriormente iniciar las negociaciones para adquirirlo.

La televisora italiana Sportitalia TV, “Tecatito” podría irse bajo la figura de prestamo con posibilidades de compra por $17,5 millones de dólares.

Milan are closing on Tecatito Corona as new wing, deal at final stages with Porto and here-we-go soon. Loan with buy obligation for €17m plus add ons. 🔴⚫️🇲🇽 #Acmilan @SkySport

Talks on final details and deal set to be completed. Corona only wants Milan.

— Fabrizio Romano 🕗 (@fabrizziromano) August 25, 2021