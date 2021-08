Pareja del norte de California se declaró culpable por explotar a una pariente guatemalteca y a sus dos hijas

Una pareja hispana de Sacramento se declaró culpable por explotar a una pariente guatemalteca y a sus dos hijas menores a trabajar por largas horas y en pésimas condiciones.

Nery y Maura Martínez, ambos de 53 años, propietarios de un restaurante en la ciudad de Redding y residentes de la localidad de Shasta Lake, al norte de California, aceptaron que conspiraron para obligar a sus parientes a realizar trabajos forzados.

Inclusive, la pareja no permitía que las dos hijas acudieran a la escuela bajo amenazas de que podían ser deportadas.

Redding Restaurant Owners Plead Guilty to Conspiracy to Commit Forced Labor: Nery A. Martinez Vasquez and his wife Maura N. Martinez, naturalized U.S. citizens living in Shasta Lake, pleaded guilty to conspiracy to commit forced labor. https://t.co/al2urRhPW5

