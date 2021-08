Esta es la razón por la que Danna Paola pensó que los españoles “la odiaban”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Danna Paola es una de las artistas más populares del momento, pues sin dudarlo ha conquistado a millones no solo con su música, sino con su talento al actuar. De hecho, la famosa de 26 años traspasó fronteras con su icónico personaje de “Lucrecia” en la serie de Netflix “Élite”, especialmente en España, país del que la producción es originaria.

A pesar del éxito que la mexicana ha cosechado con su arduo trabajo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. De acuerdo a la propia Danna Paola, antes de alcanzar la fama en dicho país, le costó adaptarse a su cultura y tradiciones, tanto así que incluso pensó que “la odiaban”.

Durante su participación en el famoso programa “El Hormiguero”, la intérprete de Mía se sinceró sobre los obstáculos que que se presentaron en su camino, así como las costumbres y modismos a los que tuvo que adaptarse durante su estancia en España.

“Al principio tengo que aceptar que yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, y muy extrovertida en muchas cosas, y por ejemplo aquí tu dices: ‘Oye, vamos a tomar un café’, y te contestan: ‘Ay no, no me apetece’. Yo pensaba que nadie me quería”, dijo a las cámaras del programa.

No obstante, con el paso del tiempo entendió que a diferencia de México, allí no se andaban “con rodeos”: “Nosotros los latinos siempre le damos muchas vueltas a las cosas y en lugar de decir “no” damos excusas, como muchas mentiras. No digo que esté mal, pero es una costumbre”, destacó.

Al final, Danna Paola aseguró que ahora agradece haber sido expuesta a la cultura española pues la ayudó a crecer como persona y aprender a no decir que “sí” todo el tiempo.

“Aquí cuando llegué aprendí a decir que no y es un alivio tan grande. Eso me ha ayudado a ser más segura de mí misma, a decidir lo que quiero y lo que no quiero”, concluyó.

