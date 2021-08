No estaba vacunado: Confirman la primera muerte de un menor por COVID-19 sin condiciones preexistentes en Houston

HOUSTON – Las autoridades de la salud confirmaron la primera muerte de un menor en la ciudad de Houston por COVID-19 sin condiciones de salud preexistentes.

El Departamento de la Salud de Houston informó que un niño de entre 10 y 19 años sin condiciones de salud preexistentes falleció en julio, las seis muertes pediátricas anteriores ocurridas por COVID-19 en la ciudad tenían todas afecciones de salud subyacentes.

El niño, quién no estaba vacunado contra COVID-19, era de raza blanca y murió a fines de julio en un hospital de la ciudad. Aunque dio positivo por COVID-19, actualmente se desconoce si estaba infectado con una variante del virus.

Houston boy between ages 10 and 19 has died of COVID | City's 1st pediatric death without underlying conditionshttps://t.co/5IuCF7R3bE

— ABC13 Houston (@abc13houston) August 26, 2021