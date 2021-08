Conoce tu nivel de maldad, según tu signo del Zodiaco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada signo del Zodiaco tiene ciertos rasgos y características que lo distinguen. Así como tiene cualidades, también posee comportamientos que pueden llegar a ser tóxicos, al final, en el universo debe haber un equilibrio: no todo el tiempo somos buenos o malos.

Pero hasta en la oscuridad hay niveles. Hay quienes pueden ser demasiado groseros, descarados, malhumorados, rencorosos o vengativos cuando los irritan. De acuerdo con la astrología, la manera en que reaccionamos a un estímulo negativo está escrito en las estrellas. Si hubiera que clasificar los niveles de maldad de cada signo, hay unos que se llevarían los primeros lugares mientras que otros serían los más agradables. Conoce cuál es tu nivel de maldad, según tu signo zodiacal.

Este signo se lleva el primer lugar en el ranking porque tiene la fama de ser el más agresivo. Está gobernado por Marte, el planeta de la pasión y la guerra, y pertenece a los signos de agua, por lo que es vulnerable emocionalmente.

También está gobernado por Marte, pero se ubica tan solo un grado más abajo que Escorpio porque es más directo y no tiene miedo en ser sincero, según reseña Astrology Answers. Un Aries enojado puede reaccionar intensamente.

No es de los que se anda con rodeos, es franco e impulsivo. Ocupa el tercer sitio porque parece ser cruel, aunque es honesto.

Su personalidad mutable es difícil de leer. Sus cualidades comunicativas destacan entre todos, así que cuando tienen algo qué decir, lo hacen sin importar que lastimen los sentimientos de los demás.

Los Virgo no se distinguen por ser malos, sin embargo, lo que hace que brinquen hasta el quinto sitio es su necesidad de criticar. Sus comentarios pueden ser molestos y dolorosos.

Son fríos, serios, prácticos y directos. Si bien son claros, saben guardarse los comentarios que pueden resultar groseros.

Aunque tienen la fama de ser egocéntricos y dramáticos, en realidad no se destacan por ser tan malvados. Su malévola personalidad aparece cuando debe defenderse o castigar a quienes han ofendido a sus seres queridos.

Si bien Piscis es un signo empático y bondadoso, es en extremo sensible. Tiene el potencial de ser malvado principalmente cuando lo lastiman en el terreno del amor.

No se involucra en asuntos que no le competen. Las discusiones no son lo suyo, pero puede guardar rencor si es despreciado o lastiman a sus seres queridos.

Como signo de agua es emocional y tiene un instinto protector con sus seres queridos. Si lo hacen enojar, puede ser muy rencoroso y sacar su lado más negativo, pero generalmente no sucede.

En penúltimo lugar se encuentra este signo porque no se sale de sus valores humanitarios. No son groseros y tienen la suficiente inteligencia para no involucrarse en discusiones sin sentido.

El signo menos malvado del Zodiaco es Libra. Por su energía equilibrada prefiere mediar que discutir. No es afín a las peleas o conflictos, solo eleva su maldad cuando ve que hay injusticias.

Te puede interesar: Los signos de aire, los más peligrosos en el amor: son los más infieles, revela astróloga