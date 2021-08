¿Lo apruebas? Phoenix Suns mostró uniforme Azteca en homenaje a mexicanos

Phoenix Suns terminó una de las mejores temporadas en su historia: ganó la Conferencia Oeste y fue el subcampeón de la NBA. Con el objetivo de mantener la mirada de los fanáticos puesta en el equipo, el conjunto de “El Valle” mostró un revolucionario concepto de uniforme: el Azteca.

“Un homenaje a los primeros ancestros del Valle, a nuestros aficionados mexicanos y mexicano-americanos, y al espíritu guerrero que llevamos a la batalla todos los días“, así describieron los Suns a su potencial uniforme Azteca, en el que predomina el color morado y el color negro.

𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁:

A tribute to early ancestors of The Valley, our Mexican and Mexican-American fans, and the warrior spirit we bring to battle everyday.

— Phoenix Suns (@Suns) August 25, 2021