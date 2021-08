Pareja en un helicóptero rescata a 17 personas de las trágicas inundaciones en Tennessee

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un hombre y su prometida realizaron un dramático rescate de 17 personas con el uso de un helicóptero durante las catastróficas inundaciones en el estado de Tennessee.

Joel Boyers se encontraba camino a casa cuando recibió una llamada de una señora de Pensilvania que le pedía auxilio, pues la casa del hermano de la mujer, en Waverly, Tennessee, estaba bajo el agua.

“Pensé: ‘¿Cómo me sentiría si le dijera que ni siquiera voy a intentarlo?‘”, dijo Boyers en una entrevista con The Associated Press el jueves.

FLOOD RESCUE: New video shows the moment flood victims found salvation in the form of a bright red helicopter flying in to save the day. Thank you to the Nashville pilot Joel Boyers! https://t.co/KtYOI7UEXu 📸: Trenton Curtis News Media Broadcasting Publications pic.twitter.com/YWLpYkIiEZ — FoxNashville (@FOXNashville) August 24, 2021

Mal clima, cercos eléctricos y muchas colinas fueron los obstáculos que tuvo que atravesar Boyers para llegar hasta Waverly, a 96 kilómetros de Nashville, donde reside la heroica pareja. “Yo soy la única persona lo suficientemente loca como para intentar hacer eso”, comentó Joel en la entrevista.

Cuando llegó al lugar, se percató que todo estaba cubierto por agua color marrón. Incluso, dos casas se encontraban en llamas y habían vehículos incrustados en los árboles.

Observando la situación, Boyers comenzó a cargar a todo aquel que veía. Contó a AP que ya habían varios botes con la misma misión que la pareja: salvar la mayor cantidad de vidas posible.

My buddy Joel Boyers saved a lot people in the floods in Waverly, TN with his helicopter… Watch Joel in action https://t.co/XD08QFZzJ4 pic.twitter.com/OiLNYVF2zM — Commander Chuck (@CommanderChuck1) August 27, 2021

“Días antes, le recé a Dios para que de alguna manera le diera un sentido a mi vida“, reveló Boyers, quien es el responsable de que 17 personas estén a salvo en sus hogares.

Boyers comentó que ya había sobrevolado desastres naturales en su helicóptero, pero que en esas ocasiones la policía ya estaba en el lugar y era poco lo que podía hacer. Sin embargo, narró que esta vez no había ninguno en tierra ni en aire.

Con más de 16 años de experiencia en el aire y siendo copropietario de la compañía Helistar Aviation, usó todos los recursos que había aprendido en esos años para rescatar a las personas, pues habían casas en llamas, árboles caídos, techos inestables y un río furioso debajo. Tuvo que maniobrar con mucho cuidado tanto para subir personas al helicóptero como para dejarlas en un lugar seguro.

Según la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Humphreys, la inundación destruyó 270 casas, 160 sufrieron graves daños y 20 personas perdieron la vida.

A pesar de haber salvado a 17 personas, Boyers teme perder su licencia para volar. “Sé que la FAA puede quitarme la licencia si me ven volando así porque todos los ascensos y aterrizajes fueron bastante peligroso a decir verdad, pero me sentí como si estuviera trabajando”, declaró.

Boyers concluyó que este acto no ha sido lo más peligroso que ha hecho, lo que lo ayudó a mantener la calma en todo momento. “Lo más peligroso que hice fue volar a través de las nubes con la mitad de mis instrumentos apagados, pero siempre siento la sensación de vacío en el estómago en estos casos”, culminó.