Bochornoso: Richarlison se peleó con sus compañeros del Everton por patear un penal

Inició la actividad en la Premier League y también las emociones. El Everton es uno de los animadores del torneo inglés. En esta jornada se generó una escena bastante bochornosa ante la vista de los espectadores del Falmer Stadium. Richarlison casi se va a las manos con sus compañeros porque él quería cobrar un penal a favor de su equipo. En medio de la polémica, Dominic Calvert Lewin fue el encargado de convertir el gol ante la presencia fúrica del brasileño.

El Everton venció 0-2 al Brighton en un partido en el que salió a relucir el hambre de gol del delantero de la selección brasileña. Los Toffees vencían 0-1 a su rival y cerca del minuto 49 se generó una pequeña pelea por ver quién sería el que ejecutara la pena máxima.

Ninguno de los jugadores cedió y esto llevó a Rafael Benítez a poner orden desde el banquillo. El entrenador español fue fuerte y claro: Dominic Calvert Lewin era el encargado de cobrar el penal.

Surreal: Everton win penalty. Richarlison grabs ball, refuses to hand it to designated penalty taker Calvert Lewin. Everton players have to beg him to give it up. Iced by own player, DCL still converts. Richarlison celebrates angrily like Itchy & Scratchy combined in human form pic.twitter.com/0VmCep3s5c

Esto enfureció mucho más al delantero de la Canarinha. Séamus Coleman, Andros Townsend y Allan tuvieron que acudir al lugar en donde estaba el brasileño para calmarlo. Finalmente, Lewin convirtió el penal, pero sobre el campo se dejaron ver muy malas actitudes que no sirven de ejemplo y exponen una mancha en la jornada de la Premier League.

Benitez on penalty incident: "We have this conversation before. The first one is Dominic and the second one is Richy. I'm pleased Dominic scored and everyone has to be happy. The first one in every game is Dom. If we have a second penalty in a game, it will be Richarlison." #EFC

— Ben Grounds (@Ben_Islington) August 28, 2021