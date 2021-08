Perro le arrancó la mitad de la cara a niño que acababa de bajarse de un autobús escolar en Houston

HOUSTON – Un niño que fue atacado por un perro luego de haberse bajado de un autobús escolar en el norte de Houston lucha por su vida en un hospital.

El husky que atacó al pequeño, según investigadores, le dejo destrozado el rostro al grado de que la mitad de la piel de su cara fue arrancada por el animal.

El ataque ocurrió curiosamente el mismo día (este jueves) cuando en otro sector de la ciudad un hombre fue atacado por dos pitbulls mientras caminaba por la calle, el horroroso incidente quedó captado en video. El hombre también permanece hospitalizado luego del brutal ataque que lo dejo en condición crítica.

En declaraciones al noticiero KPRC 2 Houston, la tía del niño atacado confirmó lo dicho por los investigadores. “La mitad del rostro de mi sobrino ya no esta se lo arrancó el perro”, dijo Candice Green.

Investigators said a boy that was attacked by a dog while getting off the bus in north Harris County Thursday had to climb on top of a car for protection. https://t.co/dfJk326xpH

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) August 27, 2021