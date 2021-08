‘Será más rápido el proceso de ayuda para pagar el alquiler’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Independientemente de que la Suprema Corte de Estados Unidos permitió que se reanuden los desalojos durante la pandemia, eso no sucederá en la ciudad de Los Ángeles.

Por ello, funcionarios municipales, estatales y activistas hicieron este viernes un llamado a la calma e instaron a aquellos que no recibieron ayuda financiera para el pago del alquiler, o quienes no la solicitaron anteriormente, lo hagan a partir del 1 de septiembre, que regresa ela programa.

“A los angelinos les pido que por favor, estén tranquilos”, dijo a La Opinión el concejal Kevin de León, representante del Distrito 14, donde cálculos extraoficiales indican que unas 50,000 familias enfrentan riesgo de desalojo.

“La decisión de la Suprema Corte de rechazar la moratoria no aplica en Los Ángeles”, reiteró. “Nosotros nos movilizamos para extender la protección por un año más para los angelinos… La moratoria de desalojo no terminara hasta que acabe la emergencia de salud”.

Esto se debe a que aunque la moratoria para evitar los desalojos en el condado de Los Ángeles tiene pautado expirar el próximo 30 de septiembre, dicha orden está ligada al “Periodo de Emergencia Local”.

Esto quiere decir, que la moratoria protege a los inquilinos que dejaron de pagar su alquiler debido al covid-19 hasta el 1 de agosto de 2022.

En el país, según datos de la Oficina del Censo de principios de agosto, cerca de 3.5. millones de personas en el país dijeron no saber qué pasaría con sus vidas y la de sus familias al quedar sin protecciones ante los desalojos por falta de pagos.

Proceso más rápido en las solicitudes

El concejal De León y el asambleísta Miguel Santiago anunciaron ayer que la ciudad entregará su programa de asistencia de alquiler al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California lo que va a permitir que los cheques de los solicitantes calificados lleguen más rápido.

El último 7 de agosto, de León y Santiago criticaron el programa de la ciudad por su lentitud en el proceso y señalaron que si se seguían emitiendo los pagos a ese ritmo, el programa se completaría en 18 meses.

“Me alegra ver que Los Ángeles reconozca lo que hay que hacer y que vea que nuestros residentes se van a beneficiar más al permitir que [el Departamento de Vivienda de California] administre los pagos de alquileres restantes”, dijo ayer de León en una conferencia desde la Plaza del Mariachi.

“California ya cuenta con la infraestructura para satisfacer la demanda masiva que enfrentamos… Ahora, miles de hogares que actualmente se encuentran en este grupo de solicitantes del programa recibirán el pago del alquiler más rápido y se podrán abrir solicitudes de asistencia de alquiler a nuevos inquilinos y propietarios que no pudieron cumplir con la fecha límite inicial”.

Los angelinos podrán postularse para obtener asistencia adicional con el alquiler a partir del 1 de septiembre.

$5,200 millones en fondos de ayuda

Ann Sewill, gerenta general del Departamento de Vivienda, destacó que el programa de la ciudad ya aprobó fondos de asistencia para 17,000 hogares, mientras que los propietarios de viviendas esperan recibir unos $235 millones en alquileres retrasados. Cerca de 4,000 propietarios ya recibieron los fondos.

Ahora, el “Estado Dorado” ha comprometido $5,200 millones más en fondos de ayuda para los residentes de California, y, de acuerdo con el Departamento de Vivienda + Inversión Comunitaria, la necesidad proyectada en Los Ángeles ronda los $950 millones.

Cabe resaltar que además del aumento en los fondos que se van a distribuir, la cantidad de dinero para ser elegible, también llamado “Ingreso Medio del Área” (AMI), por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) también ha variado.

Antes el AMI requerido era del 50% o alrededor de $56,000 a $58,000 para una familia de cuatro personas. Hoy, ese número se ha incrementado hasta $80,000 para una misma familia cuando las familias vuelvan a presentar su solicitud.

Indocumentados también califican

El asambleísta estatal Miguel Santiago, quien representa al Distrito 1 que incluye el área de Boye Heights, el centro de Los Ángeles, Pico-Union y Westlake, indicó que para solicitar la ayuda para el pago del alquiler deben llamar desde las 7:00 a.m., del próximo miércoles al 1(833) 687-0967 o visitar: HousingIsKey.com

“La vivienda es un derecho humano… Si te excluyeron, esta es la oportunidad de aplicar, no importa si eres documentado o indocumentado”, agregó.

El legislador resaltó que, en la primera ronda de ayuda, en su distrito hubo 26,000 solicitudes para asistencia, aunque la tasa de elegibilidad podría acercarse a las 100,000 familias.

Consulta con un abogado si lo necesita

Susie Shannon, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Housing is a Right, dijo que en Los Ángeles miles de personas literalmente no saben lo que está pasando, y están atrasados en el pago de la renta debido a la pandemia por el covid-19.

“Ahora mismo, es devastador para la gente. Ellos realmente no saben cuándo llegará la asistencia para el alquiler; no están seguros de si van a ser desalojados, si se quedarán sin hogar o se irán”, declaró a La Opinión.

“Sin embargo, dentro de un mes podrían tener la seguridad de que han solicitado ayuda para el alquiler de la vivienda que es clave, que el dinero está llegando o [al menos] que va a llegar más rápido porque el estado ahora manejará muchas de las solicitudes”, indicó.

“Esperamos que la gente tenga más tranquilidad de que no serán desalojados y que no tendrán mucha presión por parte del propietario para mudarse”.

Por lo tanto, ¿No podemos esperar que las personas sean desalojadas en un mes en el condado de Los Ángeles?, se le preguntó.

“Eso es correcto. Sin embargo, diría que si alguien recibe un aviso de su arrendador, busque inmediatamente la ayuda de un abogado”, dijo Shannon.

“Hay muchos abogados gratuitos que están ayudando a los inquilinos. Y queremos asegurarnos de que la gente busque ayuda de inmediato. Si eso sucede, porque la ley está de su lado, está del lado del inquilino”, agregó.

“Queremos asegurarnos de que la gente entienda que, aunque existe una moratoria de desalojo, a veces algunos propietarios no lo saben o no siguen la ley. Y buscamos que los inquilinos entiendan que están protegidos por la ley, pero necesitan buscar la ayuda de abogados”.

Hay solicitudes aprobadas pero otras tienen problemas

Juana Rangel, madre soltera de cuatro hijos que vive en Boyle Heights, narró a La Opinión que está retrasada en el pago de alquiler de su hogar desde marzo de 2020 pero que su solicitud fue rechazada, a pesar de que no tiene trabajo.

“Ya tengo deudas totales por más de $20,000 y no sé cómo voy a pagar”, dijo. “El dueño de la casa me mandó una carta de que si no pagaba, que me saliera”.

Indica que al parecer en la suma total de ingresos, que deberían ser menores a $30,000, fue descalificada, además de que en su solicitud cometieron un error con su domicilio.

Mejor suerte tuvo Yeta Gashgai, una mujer de raíces iraníes propietaria de una casa en Boyle Heights, quien manifestó que, a su inquilino latino, el programa de la ciudad le ayudó con $3,000 que le debía atrasados.

Por su parte, Samantha Solorzano, quien vive sola en un departamento en el centro de Los Ángeles, resaltó que debe alquiler desde marzo de 2020, después que la descansaron de su trabajo.

“La vivienda es un derecho”, expresó. “No voy a esperar a que me me desalojen; por eso voy a pedir ayuda [del programa]”.