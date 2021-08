“Una mala gripa”: Montserrat Oliver confiesa que hace unas semanas se contagió de COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Montserrat Oliver confesó que hace unas semanas se contagió de COVID-19, pero por fortuna sólo tuvo síntomas leves como los de una gripa.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, en donde la presentadora de televisión compartió algunos detalles de la enfermedad que la obligó a alejarse de su esposa, la también modelo Yaya Kosikova.

“Me dio COVID-19, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal. Yo digo a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte, porque eso es lo que mata a mucha gente”, explicó para Grupo Imagen.

Aunque ya se encuentra bien de salud, la conductora explicó que cuidó mucho su alimentación durante el tiempo que luchó contra el virus que aqueja a la humanidad y que ha cobrado millones de vidas en todo el mundo.

“Descansé, tomé mucha vitamina C, Zinc, vitamina B, varias cositas, el paracetamol para sentirme mejor, gracias a Dios no tuve fiebre, como una gripa, una mala gripa, cansancio, cuerpo cortado, dolor muscular, pero me fue bien dentro de todo“, añadió.

Además, compartió que durante la cuarentena su relación se fortaleció aún más: “Así como en la pandemia muchas parejas se separaron, a mí me fue muy bien. Yaya y yo nos llevamos muy bien, nos entendemos perfecto, la pasamos muy a gusto”, sin dejar de lado que algunas veces tienen peleas como en toda relación.

Y para confirmar que la comunicación con su esposa está mejor que nunca, ya se encuentra preparando un viaje sorpresa para celebrar el cumpleaños de la modelo originaria de Eslovenia.

