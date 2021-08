“Checo, apaga el motor”: Sergio Pérez chocó antes de iniciar el GP de Bélgica [Video]

Sergio Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en Bélgica. Tras terminar séptimo en la jornada clasificatoria, este domingo ni siquiera pudo empezar la carrera: un choque en el calentamiento lo obligó a apagar el motor y a bajarse del monoplaza.

Sergio Perez has gone into the barriers at Les Combes on the warm-up lap #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/c5VGNpLLr1

El auto de “Checo” se deslizó sobre el húmedo pavimento del Circuito de Spa-Francorchamps y se estrelló en las bareras sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo. Simplemente perdió el control.

Aunque no iba a gran velocidad, el impacto le causó daños suficientes a la suspensión delantera, daños que el ingeniero no podía arreglar de cara a la carrera, próxima a comenzar.

“Checo, ya terminamos, así que apaga el motor“, le dijeron por radio al mexicano.

So much standing water, Perez gets oversteer after going across the second kerb and runs wide onto the grass and into the barrier.

"Checo that's us done, so kill the engine"#F1 #BelgianGP

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) August 29, 2021