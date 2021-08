Incendio destruyó 18 casas rodantes y 5 residencias en Sacramento; murió una persona

Una persona falleció tras un incendio que destruyó 23 residencias, incluidas 18 casas rodantes, el pasado viernes en el sur de Sacramento.

Aproximadamente a las 2 p.m., el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento fue notificado del siniestro que se extendió a lo largo de Den Avenue, al oeste de Stockton Boulevard y al sur de Orange Avenue.

Debido a la intensidad del fuego, fue necesario accionar una segunda alarma para solicitar el apoyo de más unidades de bomberos.

Metro Fire informó que los residentes en el área cercana al siniestro habían sido evacuados como medida de precaución.

Las autoridades indicaron que una persona había perdido la vida y dos tuvieron que ser hospitalizadas después de sufrir quemaduras. También perdieron la vida mascotas que se encontraban en las casas incendiadas.

4 alarms. 18 mobile homes,5 residential structures involved. 2 patients transported. 1 confirmed fatality. OES and Red Cross working with 30 people displaced. Many pets deceased. Arson investigating. Utility companies secured gas and power. Units on fire watch through the night

