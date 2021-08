VIDEO: En Afganistán se registra nueva explosión cerca del aeropuerto de Kabul

Una nueva explosión tuvo lugar cerca del aeropuerto internacional de Kabul, en Afganistán, donde las fuerzas internacionales llevan a cabo la fase final de las evacuaciones, que ha estado en alerta por la amenaza de nuevos atentados terroristas tras la masacre del pasado jueves.

La explosión de este domingo tuvo lugar en Khawja Bughra, impactando en una vivienda de la zona cercana al aeropuerto de la capital afgana.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021