Ida se degrada a depresión tropical en su paso por Mississippi

La tormenta tropical Ida se degradó este lunes a depresión tropical sobre el estado de Mississippi tras devastar a Louisiana como un potente huracán de categoría 4 este fin de semana. No obstante, continúan las amenazas de lluvias fuertes, desbordamiento de ríos e inundaciones hacia el interior del país para los próximos días.

En su boletín de las 16:00 hora local, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) señaló que la actual depresión tropical se mueve hacia el norte-noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora (9 m/h) y que sus vientos máximos sostenidos han bajado hasta los 55 km/h. Su centro fue localizado a unos 35 km (20 millas) al noroeste de Jackson, Mississippi.

De acuerdo con el pronóstico de trayectoria, el eje de este sistema se moverá más hacia el interior sobre el centro y noreste de Mississippi la noche de este lunes. Se trasladará a través del valle de Tennessee el martes y cerca de los Apalaches centrales el miércoles.

En estos momentos “no hay vigilancia ni advertencias costeras vigentes“, expuso el NHC.

Las autoridades de Louisiana y Mississippi comenzaron hoy a evaluar los daños en la región tras el paso de Ida, donde más de un millón de personas permanecen sin el suministro de energía en el primer estado y otros 126.000 en Misisipi, según detalla este lunes la web especializada Poweroutage.us.

Nueva Orleáns fue la más afectada y quedó totalmente a oscuras, dependiendo solo de generadores eléctricos, según informó la empresa eléctrica Entergy Luisiana.

La compañía señaló que se presentó un “daño de transmisión catastrófico“, que afectó a sus ocho líneas de transmisión eléctrica en esa ciudad, que el domingo recordó con Ida la llegada hace 16 años, justo en la misma fecha, del mortífero huracán Katrina, que provocó la muerte de más de 1,800 personas y daños multimillonarios.

