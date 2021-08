Incendio Caldor sigue arrasando en California y provoca evacuación en South Lake Tahoe

El incendio Caldor, uno de los más importantes de los que permanecen activos en California, se está acercando este lunes al turístico Lago Tahoe tras arrasar más de 71,700 hectáreas. Las autoridades locales ordenaron este lunes a la comunidad de más de 20,000 habitantes evacuar la zona lo antes posible. La alcaldesa de South Lake Tahoe, Tamara Wallace, también se dispuso a abandonar la zona.

El último informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) señala que este fuego que se desarrolla en el noreste de California solo se ha podido contener en un 14 %.

“Este incendio es un ejemplo claro de cómo han cambiado los incendios forestales con el pasar de los años. Es la culminación de 14 a18 años de árboles muertos y sequías prolongadas”, señaló Wallace a la agencia AP.

En este sentido, el avance de las llamas obligó a Cal Fire a ordenar este lunes la evacuación de South Lake Tahoe, una zona en la parte sur del lago en la que viven unas 22.000 personas. Las autoridades señalaron que la escasa humedad y los fuertes vientos están propiciando que continúe creciendo el incendio Caldor. Hasta los momentos, ha destruido 600 viviendas y se estiman que 20,000 están en peligro actualmente.

INTENSE FIRE along Hwy 50 just on the Tahoe side of Echo Summit.

Cabins involved. Major torching/crown fire.@tylermhorst & I had to bail on this location just now. @ABC10 #CaldorFire pic.twitter.com/gfNi9mSktj

— Brandon Rittiman (@BrandonRittiman) August 31, 2021