‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué dice el tatuaje de Celia Lora que Telemundo le quiere censurar?

Celia Lora ha dado mucho de que hablar todo el fin de semana en “La Casa de los Famosos“. La hija de Alex Lora se enojó con la producción de Telemundo después de que supuestamente entraran a su casa sin su consentimiento.

De acuerdo a Celia, abogados de la cadena hispana pidieron que no usara una playera de los Tortugas Ninja. Celia dice que en ningún momento la producción le indicó esto y se tomaron la libertad de ir a su casa por más ropa. La famosa se enteró que hicieron esto cuando le dieron ropa que ella había dejado en su casa.

Fue tal el enojo de Celia que violaran su privacidad sin antes dar su consentimiento que amenazó en abandonar el reality show. En un momento dado, Celia entró al confesionario para hablar con producción y también le indicaron que se tenía que tapar los tatuajes ya que tenía palabras altisonantes.

“Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre y también me acaban de decir que que crees, que me ponga manga larga“, dijo Celia. “¿Sabes qué? Me quiero ir a mi casa“.

El tatuaje que tiene Celia en el brazo dice, “you f–k with me you f–k with the best“.

Después de explotar contra la producción, fue poco lo que se vio Celia en las transmisiones en vivo de Telemundo.com. Muchos pensaron que ya se había ido de la casa ya que la producción realizó una fiesta para los habitantes a la cuela ella no asistió.

Pero cuando se acabó la fiesta, Celia volvió a aparecer delante las cámaras con los tatuajes cubiertos. Celia se puso dos “stickers” sobre su tatuaje para tapar las palabras.

Sin embargo, esto solo sucedió esa noche y Celia se ha vuelto a sin los “stickers” y con los tatuajes destapados. La famosa no ha vuelto pronunciarse sobre los tatuajes.

