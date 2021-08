“The Killing of Kenneth Chamberlain”, un filme sobre el racismo en el sistema de justicia en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este 17 de septiembre se estrenará en salas cinematográficas selectas del país y en canales de televisión por cable “The Killing of Kenneth Chamberlain”, un filme que aborda los problemas de racismo en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. El productor ejecutivo es el reconocido actor Morgan Freeman.

La película está basada en la historia real del asesinato de Kenneth Chamberlain Sr., un veterano afroamericano de 68 años que sufría de trastorno bipolar y accidentalmente activó un dispositivo para pedir asistencia médica. Un grupo de policías de White Plains, Nueva York, acudió a su departamento para verificar si se encontraba bien, pero el mal manejo de la situación derivó en un enfrentamiento que terminó con la vida de Chamberlain en noviembre de 2011. En 2012, un gran jurado se negó a presentar cargos contra los agentes que participaron en los hechos.

Escrita y dirigida por David Midell, la película aborda de manera directa y contundente los problemas que han llevado a que las comunidades afroamericana y latina del país sean víctimas frecuentes de asesinatos extrajudiciales a manos de la policía.

El filme ya debutó de forma exitosa al ganar tanto el Premio del Jurado como el Premio de la Audiencia (los dos premios más importantes para Filmes Narrativos) en el Festival de Cine de Austin, así como muchos otros premios en otros festivales del país. “The Killing of Kenneth Chamberlain” fue uno de los 10 principales filmes de festivales de 2019, de acuerdo con el Austin Chronicle, y uno de los mejores diez filmes de 2020, según Christy Lemire de RogerEbert.com.

Con un distinguido elenco que incluye al nominado al premio Tony, Frankie Faison (“The Wire”, “The Silence of the Lambs”, de HBO), a la ganadora del premio Tony, Anika Noni Rose (“The Princess and the Frog”, “The Quad”, de BET), y LaRoyce Hawkins (“Chicago PD”, de NBC), las actuaciones y el tema del filme han atraído ya la atención de los grupos de justicia social y de los espectadores que han tenido la oportunidad de ver la película en diferentes partes del país.

El trabajo Midell como maestro de educación especial y terapeuta ha influenciado fuertemente las historias que presenta en la pantalla. Midell fue nominado recientemente para el premio Someone To Watch en la ceremonia de los premios Independent Spirit Awards de 2021, que rinde homenaje a los cineastas “cuya visión singular no ha recibido todavía un reconocimiento apropiado”. Poco antes del estreno de “The Killing of Kenneth Chamberlain”, Midell concedió la siguiente entrevista:

Hay muchos casos de brutalidad policial en todo el país, ¿por qué elegiste el asesinato de Kenneth Chamberlain para tu película?

Este caso me interesó por muchas razones. En primer lugar, porque como maestro de educación especial trabajé muchos años con personas con discapacidades mentales, por las que siento gran empatía, y aprendí que cuando hay situaciones difíciles debemos saber cómo reducir la tensión. A nivel personal, me identifico como autista, y por esa razón he querido contar historias que plantean la pregunta de cómo tratamos a las personas más vulnerables en nuestra sociedad, en particular a quienes tienen problemas de salud mental. Al escuchar y leer sobre el caso de Kenneth Chamberlain me di cuenta de que los policías involucrados no estaban entrenados para manejar una crisis como la que enfrentaron, Además, vengo de una familia en la que muchos de mis tíos y primos trabajan en las agencias del orden o son policías. Después de tener discusiones con ellos sobre esos temas, me sorprendió que muchas veces evitan reconocer que la raza y la salud mental son factores que pueden afectar la forma en la que el sistema de justicia penal trata a las personas.

¿Cuál es la contribución de tu película al debate sobre el racismo sistémico y el sistema de justicia penal en Estados Unidos?

Lo que espero es que con la película podamos impulsar la conversación sobre cómo la raza, el estado de salud mental de alguien o incluso su clase social influyen en el hecho de que la policía los asocie con algún tipo de criminalidad. Es posible que por ello los agentes de policía que acudieron al departamento de Kenneth Chamberlain reaccionaron de la forma como lo hicieron. Espero que la película demuestre la urgente necesidad de cambios en nuestro sistema de justicia penal. Eso no significa quitarle fondos a la policía, se trata más bien de reasignar fondos a diferentes departamentos. Por ejemplo, los agentes de la policía no necesariamente tienen que responder a una llamada de chequeo de bienestar de salud mental. Sería mejor que lo hiciera un equipo de trabajadores sociales entrenados para ello. Hemos hablado de esto con la familia Chamberlain y su perspectiva es que, si en lugar de que la policía hubiera acudido al departamento de Kenneth Chamberlain, hubieran ido trabajadores sociales, lo más probable es que él todavía estuviera con vida.

¿Cuáles son los principales cambios que, en tu opinión, deberían implementarse en nuestra sociedad para prevenir este tipo de tragedias que afectan no solo a los afroamericanos sino también a los latinos y a personas con problemas de salud mental?

No soy un experto ni un sociólogo, pero después de que haber hecho esta película y de investigar el tema, creo que un problema que tenemos es la forma en la que los departamentos de policía reclutan a sus agentes. Si uno busca en internet “video de reclutamiento policial”, puede tener acceso a muchos videos en YouTube en los que se ve que algunos departamentos enfatizan que buscan agentes con personalidades agresivas, listos para ir a una zona de guerra y muestran con detalle el armamento y el equipo que tienen. Otros, en cambio, subrayan que es importante que los candidatos tengan características como la empatía y que puedan mantener la calma en situaciones de crisis. Creo que es importante que las ciudades consideren qué tipo de personas están tratando de atraer a esos trabajos.

¿Por qué crees que la película ha recibido tantos premios en los festivales donde se ha proyectado?

Hemos sido muy afortunados con los premios que hemos recibido. Pienso que se debe a que desde un principio establecimos el tono de compromiso con la familia Chamberlain. Ellos participaron en todo el proceso de la película, desde el guion hasta la elección del elenco. Y todos los que trabajamos en la película fueron muy responsables, hicieron su máximo esfuerzo. Nadie lo hizo por el pago que iba a recibir sino por el compromiso con la familia Chamberlain.

¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste para dirigir la película?

El más importante fue la responsabilidad de hacer la película bien, dado que es un tema complejo que trata sobre el racismo y el sistema de justicia penal. No hay una solución fácil para los problemas que se presentan. Una de las cosas más complejas fue diseñar la película de manera que la gente pueda entender cómo suceden este tipo de tragedias. En el filme no presentamos las cosas en blanco y negro. No demonizamos a ninguno de los personajes ni tampoco los convertimos en ángeles. Simplemente los presentamos como seres humanos que están tomando decisiones minuto a minuto y algunas de esas decisiones tienen consecuencias realmente trágicas. En la película se puede ver claramente que los policías están reaccionando a una situación que ellos mismos crearon.

¿Cómo se podría clasificar tu película?

Es un docudrama. Queríamos que la audiencia se sintiera como si estuviera parada allí, frente al departamento de Kenneth Chamberlain. Pero no es un documental, es una película de ficción basada en hechos reales. Intentamos capturar el espíritu de lo sucedido, hay personajes reales y otros de ficción como los policías. No usamos los nombres reales de los agentes. Sin embargo, los diálogos y las acciones se basan o están inspiradas en la documentación que existe sobre los hechos.

¿Qué opinas de la personificación de Frankie Faison como Kenneth Chamberlain?

Todos los que han visto la película reconocen el gran compromiso de Frankie con su papel. Es un actor muy reconocido y con gran experiencia en la industria del cine desde hace décadas. El material de la película realmente resonó en él y lo demuestra su extraordinaria interpretación. Y creo que después de conocer personalmente a Kenneth Chamberlain Jr., sintió una gran responsabilidad con la historia, se metió muy a fondo con el personaje y el resultado es que su actuación es muy emotiva y conmovedora. Frankie es, además, un ser humano muy generoso, nunca exigió nada, es el actor más profesional con el que he trabajado.

¿Crees que la película podría ayudar a que se haga justicia a la familia Chamberlain?

Recientemente ha habido desarrollos muy positivos, no directamente por la película sino al mismo tiempo que estamos promoviendo el estreno. La familia Chamberlain ha estado buscando justicia durante 10 años. Hace unos días el fiscal de Distrito del Condado de Westchester anunció una revisión independiente de los hechos que llevaron a la muerte de Kenneth Chamberlain

y de otra persona que la policía también mató bajo circunstancias controversiales. Eso es muy bueno. Y hace aproximadamente un año, en junio de 2020, un panel de tres jueces desestimó la decisión de un juez que permitía que los agentes del departamento de policía de White Plains no enfrentaran consecuencias legales. Creo que existe la posibilidad de un juicio civil, lo cual también es muy positivo. Esperamos que la película inspire la conversación sobre estos temas y que haya más cambios.

¿Qué significa que Morgan Freeman esté involucrado en la película?

Es un gran honor tener a un actor de la talla de Morgan Freeman, y a su equipo integrado por Lori McCreary y Gary Lucchesi de Revelations Entertainment, como productores ejecutivos de la película. Su participación en la promoción va a ser clave porque nos va a ayudar a amplificar el mensaje que queremos difundir.

¿Por qué crees que es importante que la gente vea tu película?

No es una película fácil de ver, pero pienso que aborda preguntas muy importantes sobre el sistema de justicia criminal y cómo las agencias del orden tratan a las minorías y a quienes enfrentan el reto de sufrir enfermedades mentales. Aunque estamos muy divididos entre republicanos y demócratas, entre quienes defienden a la policía y quienes defienden las vidas de los afroamericanos, la película no genera polémica. En las salas donde se ha proyectado hasta ahora hemos visto que la película conmueve a la gente y la anima a tener conversaciones sobre los cambios que se necesitan para mejorar la policía y el sistema de justicia penal.

Avance de la película en Youtube:

https://youtu.be/HI1XGFx4Vbc

La película se puede adquirir en iTunes en este enlace.