Cómo comprar un coche en el desafiante mercado actual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras ocho años sin coche, Mary Alice Hamnett decidió hace unos meses que quería uno.

Se dio cuenta de que no había muchos en el mercado. Quería un Toyota Corolla híbrido, pero no había ninguno disponible cerca de donde ella vive en Washington, D.C. En su lugar, pensó en el Toyota Prius, pero no pudo conseguir las condiciones de arrendamiento que quería. No estaba segura de qué hacer.

“Buscaba respuestas y el concesionario no tenía ninguna”, dice Hamnett. “Estaba a punto de marcharme cuando el vendedor pensó que podría gustarme el Corolla hatchback solo de gasolina y totalmente cargado”.

Eso es lo que acabó consiguiendo, junto con unas condiciones de arrendamiento con las que podía vivir y un color que le gustaba. Incluso terminó enamorándose del coche, que dice que se adapta perfectamente a sus necesidades.

A medida que avanza el 2021, el mercado de compra de automóviles sigue siendo un reto para muchos consumidores y les obliga a ser flexibles. Varios expertos afirman que no muestra signos de mejora para los compradores a corto plazo.

Los coches nuevos escasean, sobre todo por la escasez mundial de los microchips necesarios para fabricarlos relacionada con la pandemia, y los autos usados están más caros que nunca.

Incluso algunos coches nuevos se venden por encima del precio de venta sugerido por el fabricante o MSRP. Hasta el mes pasado, el Kia Telluride se vendía un 18% por encima del MSRP, en promedio, y la Chevrolet Silverado 2500 se vendía un 17% más cara.

Para que tengas una idea de lo que hay ahí afuera, Consumer Reports habló con compradores de coches que, por una u otra razón, tuvieron que sacar el máximo provecho de una mala situación. Estas personas terminaron decidiéndose por otro juego de ruedas, aunque probablemente sea mejor esperar, a veces posponer la compra de un automóvil no es una opción.

CR tiene consejos para ayudarte a navegar por un mercado que es difícil para los compradores.

Cómo encontrar el coche que deseas

Como demuestra la experiencia de Hamnett, si estás buscando un coche, lo más probable es que haya uno en alguna parte, incluso si no es exactamente lo que quieres. Y a veces, solo se trata de tener paciencia y estar dispuesto a comprar en cuanto encuentres algo que te guste.

Fred Ashmore, que vive en Stillwater, Oklahoma, dice que necesitaba una camioneta nueva para cambiar la que conducía con mucho millaje. Terminó comprando una Ford F-150 FX4 2021 a finales de mayo, pero dice que solo pudo comprarla porque estuvo en el lugar y el momento adecuados.

“Las camionetas son muy populares aquí y no había disponibilidad”, dice. “Dio la casualidad de que fui el primero en llegar con el dinero cuando el concesionario consiguió esa camioneta”.

Ashmore dice que el concesionario le pagó más de $27,000 por su vieja camioneta, una Ford F-350 de cabina normal de 2017 con casi 200,000 millas en el odómetro, una clara evidencia del lado positivo del mercado actual de autos usados. En junio, los precios de los autos usados se habían disparado casi un 30% con respecto al mes anterior y un 45% más que el año anterior. Ese aumento ha ayudado a los consumidores con un automóvil para vender o intercambiar a hacer frente a los precios más altos que se espera que paguen por la mayoría de los coches usados y algunos nuevos.

Es posible que quieras esperar para comprar un automóvil nuevo, si puedes; ahora no es el mejor momento para hacerlo. Pero a veces, simplemente necesitas algo ahora, como Monica Berger, quien recientemente se mudó de Hawái a California por un trabajo. Aunque quería comprar un Toyota Tacoma nuevo en Los Ángeles, su búsqueda terminó llevándola casi 100 millas al norte, a Santa Bárbara, donde encontró lo que estaba buscando.

Nuestro consejo para los compradores en este mercado inusual es el siguiente: Actuar con rapidez y negociar desde una perspectiva informada. Eso puede marcar la diferencia entre conseguir un buen trato o marcharse sin él.

Organiza previamente la financiación. Calcula tu presupuesto y obtén un financiamiento en función de lo que puedas pagar mensualmente y como pago inicial. Siempre es una buena idea conseguir el financiamiento a través de tu banco o cooperativa de crédito antes de ir al concesionario a ver coches, ya que te brindará una base de referencia con la que puedes comparar las condiciones de financiamiento del concesionario, que pueden ser o no un buen trato.

Pero es especialmente importante acordar la financiación de antemano, ahora que los coches nuevos escasean tanto. Si hoy un concesionario tiene un coche que te gusta, probablemente sea una buena idea comprarlo inmediatamente antes de que alguien más lo haga.

Ve lo que está disponible. Si estás por comprar un automóvil nuevo, es posible que los concesionarios cercanos a ti no tengan exactamente lo que estás buscando. En lugar de ir al concesionario para ver lo que tiene, busca en su sitio web o llama primero. Es posible que tengas que buscar en varios concesionarios para encontrar algo que se acerque a lo que buscas.

Amplía tu búsqueda geográfica. Si los concesionarios del lugar donde vives no tienen el coche que buscas, prueba con vendedores fuera de tu área. Sin embargo, ten cuidado de no extender demasiado la red. Es importante que puedas ir a ver el coche y probarlo antes de firmar un contrato de compraventa o arrendamiento, sobre todo en el caso de los autos usados. Y con un mercado tan popular como el actual, es posible que el coche que buscas no esté disponible si tienes que viajar demasiado lejos para llegar a él.

Investiga. Tanto si compras un auto nuevo como uno usado, consulta las calificaciones y las pruebas en carretera de Consumer Reports para ver la confiabilidad, la satisfacción del propietario y la seguridad.

Querrás tener una lista corta de contendientes para probarlos, e incluso más que antes, querrás una buena comprensión de las distintas versiones y características de los acabados porque puede ser que no encuentres la configuración de tus sueños en el concesionario. Imprime el material de CR.org y los sitios web de los fabricantes para tenerlo a la mano.

Compra algo confiable. Si te ves obligado a pagar más de lo habitual por un coche nuevo, probablemente tu mejor opción sea conservarlo a largo plazo. Consulta las reseñas y calificaciones de CR para asegurarte de comprar algo confiable que no te cause problemas más adelante.

Comprométete hasta cierto punto. Aunque el concesionario tenga el modelo que deseas, es posible que el automóvil no tenga algunas de las características que buscabas. Decide qué opciones son realmente importantes y si el hecho de que un vehículo no las tenga todas significa que debes considerar otro coche. En cuanto al precio, las camionetas pickup y los SUV son los que más han subido, mientras que los coches más pequeños, los sedanes, los hatchbacks y los SUV con tracción delantera han sufrido menores aumentos de precios.

No pidas prestado demasiado dinero. Por ejemplo, si hoy pagas un 18% por encima del precio de venta al público de un Kia Telluride, ten en cuanta lo que valdrá cuando lo cambies. En otras palabras, si hoy estás pagando por encima del MSRP, piensa en cómo eso podría afectar tu futuro intercambio.

Por ejemplo, si compras un SUV que se devalúa $15,000 del precio de etiqueta en tres años, pero pagas $10,000 por encima del precio de venta al público este año, eso significa que te costó $25,000 tenerlo durante ese corto período. Los coches son activos que se devalúan. Pagar de más por un automóvil nuevo puede agravar las pérdidas a largo plazo.

Lo mismo ocurre con un auto usado que cuesta casi tanto a los dos años como cuando era nuevo. No deberías obtener un préstamo para un coche que perderá mucho valor en los próximos dos años, o puedes terminar con un préstamo sobrevalorado, donde debes más de lo que vale el coche durante un largo período.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.