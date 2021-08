Extienden en Houston el plazo para vacunarse y recibir hasta $150 dólares en incentivos; hasta el 14 de septiembre

HOUSTON – Después de dos semanas exitosas del plan de incentivo por vacunarse por primera vez en contra del COVID-19 en el área de Houston, las autoridades anunciaron este martes que la iniciativa se extenderá.

La jueza del Condado Harris, Lina Hidalgo dio a conocer cifras positivas sobre la participación de los residentes y anunció que el programa, que inicio el 17 de agosto, se extenderá hasta el 14 de septiembre.

El incentivo de $100 dólares por la primera dosis y $50 adicionales en el momento de recibir la segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, motivó a una notoria cantidad de residentes de Harris a acudir a los distintos super centros de vacunación.

— Harris County Public Health #GetVaxxed (@hcphtx) August 31, 2021