Mexicano Isaac Alarcón no hizo el roster con Dallas Cowboys, pero continuará en el equipo de prácticas

“Mis entrenadores y compañeros me dijeron que he mejorado mucho desde la temporada pasada. Ahora mismo soy capaz de jugar en pretemporada. Agradezco a Dios que no jugué el año pasado porque no estaba listo mentalmente, para ser honesto. Este año mejoré mi conocimiento, ha sido realmente bueno”.

"This is a blessing for me. I am thanking God every day for the opportunity I have."

Isaac Alarcón hopes to stay with the #DallasCowboys and have a chance to play.

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) August 31, 2021