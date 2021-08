Un intérprete afgano que rescató a Biden hace más de 10 años le pide ayuda: “Sálveme y a mi familia”

WASHINGTON – Un intérprete afgano que ayudó a rescatar hace 13 años al entonces senador y ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido su ayuda para abandonar Afganistán tras el repliegue estadounidense, en declaraciones exclusivas publicadas este martes por el diario The Wall Street Journal.

“Mr. President…Don’t forget me here.” An Afghan interpreter who 13 years ago helped rescue Joe Biden was left behind Monday when the U.S. ended its military campaign in Afghanistan. https://t.co/9P1MJFA2AW

