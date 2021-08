De nuevo advierten a estadounidenses que abandonen el aeropuerto de Kabul en Afganistán

Autoridades de Estados Unidos en Afganistán advirtieron nuevamente el domingo a los estadounidenses que abandonen el área del aeropuerto de Kabul de inmediato, debido a una amenaza a la seguridad, apenas unas horas después de que el presidente Joe Biden dijera que era “muy probable” otro ataque terrorista en los próximos días, según The New York Times.

El domingo por la mañana temprano en Afganistán, la Embajada de Estados Unidos en Kabul advirtió a los estadounidenses sobre una “amenaza específica y creíble”.

#Afghanistan: Due to a specific, credible threat, U.S. citizens near Kabul airport, including South gate, new Ministry of the Interior, and gate near Panjshir Petrol station, should leave the area immediately. Avoid traveling to the airport at this time. https://t.co/wU0jfVIdfZ pic.twitter.com/ghd9w7Cme2

— Travel – State Dept (@TravelGov) August 29, 2021