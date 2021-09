Joven hispano de 15 años murió en tiroteo en localidad de un condado del centro de California

Un adolescente hispano de 15 años murió la noche de este domingo víctima de un disparos de bala en la localidad de Visalia, en el condado de Tulare, en el centro de California.

A las 7:30 p.m., Ángel Mojarro se encontraba con amigos en la esquina de Santa Fe y Kaweah Avenue cuando fue asesinado.

La policía de Visalia informó que oficiales respondieron al llamado de un tiroteo en el bloque 700 de E. Myrtle Avenue.

Cuando llegaron al lugar, encontraron a Mojarro con una lesión por arma de fuego, por lo que fue trasladado al Kaweah Health Medical Center, donde posteriormente falleció debido a las lesiones.

Las autoridades indicaron que la Unidad de Delitos Violentos tomó a su cargo las investigaciones con la ayuda de la Unidad de Ejecución Especial y el Laboratorio de Criminalística.

Se desconocen las circunstancias por las que ocurrió el tiroteo.

On 08/29/2021 at approx. 1928 hours, patrol officers responded to a shooting in the 700 block of E Myrtle Ave. Upon arriving, officers located a male near the intersection of Santa Fe St and Kaweah Ave suffering from a gunshot wound. https://t.co/Wi9TbPvIN8 pic.twitter.com/WSoaPEWJ28

— Visalia Police Dept. (@Visaliapd) August 30, 2021