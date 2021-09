Matan a un estudiante en un tiroteo en una escuela de Carolina del Norte, buscan al pistolero

Un estudiante resultó herido de muerte en un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Winston-Salem en Carolina del Norte el miércoles, y las autoridades están “buscando activamente al sospechoso”, dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en la escuela Mount Tabor High School en el lado noroeste de la ciudad, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Forsyth en Twitter.

Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information as appropriate. pic.twitter.com/7dYfx7G8iy

