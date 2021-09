Bill de Blasio declara estado de emergencia en Nueva York por las inundaciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La noche del miércoles se registraron fuertes lluvias e inundaciones en toda la ciudad de Nueva York.

El alcalde Bill de Blasio declaró estado de emergencia en Nueva York debido a las inmensas cantidades de lluvia que los restos del huracán Ida ha dejado caer.

Horas antes, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió cinco alertas por precipitaciones desde el oeste de Filadelfia hasta Nueva York, a causa de los remanentes del huracán Ida que continúan su paso por Estados Unidos.

“Declaro el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York esta noche. Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras”, escribió el alcalde en su cuenta oficial de Twitter.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Además, avisó que el servicio eléctrico también fue afectado por la extrema situación del clima, que dejó a más de 5,000 personas sin electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que había registrado tasas de lluvia de al menos tres a cinco pulgadas en una hora en el noreste de Nueva Jersey y partes de la ciudad de Nueva York, que estaba bajo una emergencia por inundación repentina por primera vez.

Internautas en redes sociales compartieron imágenes de las consecuencias de las lluvias. Incluso, el Metro de Nueva York se vio gravemente inundado, pero había sido cerrado horas antes.

🇺🇸|AHORA: Metro de New York. pic.twitter.com/jvOhOgWTu3 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) September 2, 2021

Queens Boulevard, en Corona, Queens, no demasiado lejos de donde se juega el US Open de tenis.pic.twitter.com/213ylU7yxZ — Javier Ansorena (@jansorena) September 2, 2021

No solo las calles y el Metro se han visto afectadas por las precipitaciones repentinas en la entidad. Algunos ciudadanos grabaron el momento en el que el agua se metió en sus hogares inundándolos.

NYC Floods 🚨 Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn pic.twitter.com/yxnhT9trAS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

“Si estás pensando en salir, no lo hagas. Manténgase alejado del metro. Manténgase alejado de las carreteras. No conduzca hacia estas aguas turbulentas y deje que los servicios de emergencia hagan su trabajo”, concluyó el alcalde Bill de Blasio.

El sistema oficial de notificación de emergencias de la ciudad de Nueva York notificó que debido al clima severo, hay una prohibición de viajar vigente a partir de ahora hasta las 5:00 a.m. del 2 de septiembre. Todos los vehículos que no sean de emergencia deben estar fuera de las calles y carreteras de la ciudad de Nueva York.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunciaron un estado de emergencia en sus respectivos estados en respuesta a la tormenta.