Dictan toque de queda en Nueva Orleans por falta de energía, se espera restaurarla en parte el miércoles

La ciudad de Nueva Orleans emitió un toque de queda a partir del martes, ya que los cortes de energía masivos y cantidades significativas de escombros siguen siendo un problema, después del desastre causado por el paso del huracán Ida.

St. Bernard Parish Sheriff's Office high water vehicle travels down Florissant Hwy earlier today. Due to the water level, the road is still closed to residents until further notice. pic.twitter.com/qkcWxQb3fm — St. Bernard Parish (@StBGov) August 31, 2021

El toque de queda entrará en vigor a partir de las 8 p.m. a las 6 a.m., dijo el superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Shaun Ferguson, en una sesión informativa el martes por la tarde.

“No hay absolutamente ninguna razón por la que alguien deba estar en las calles”, dijo Ferguson.

El jefe de policía siguió el anuncio de un toque de queda diciendo que ha habido algunos problemas de saqueos, con varios arrestos realizados y seguridad general, ya que Nueva Orleans permanece en la oscuridad un día más desde la llegada de Ida el domingo.

El NOPD también contará con la Guardia Nacional de Louisiana y la Policía Estatal de Louisiana para ayudar a patrullar la ciudad.

As the city works to recover from the effects of Hurricane Ida, @CityOfNOLA has established a daily curfew between 8 p.m. and 6 a.m., effective immediately and until further notice. #NOPD will be strictly enforcing this curfew throughout its duration. pic.twitter.com/jorYDck7TY — NOPD (@NOPDNews) August 31, 2021

La alcaldesa LaToya Cantrell dijo que la electricidad podría aparecer tan pronto como el miércoles, pero instó a los residentes a no hacerse ilusiones.

“Según lo que sé en este momento, hay una expectativa para mañana por la tarde, hasta la noche, de que deberíamos tener algún nivel de transmisión a la ciudad de Nueva Orleans”, dijo Cantrell. “Eso no significa que veremos inmediatamente todas las luces encendidas en la ciudad”.

La alcaldesa de Nueva Orleans explicó en un tuit que aunque los sitios del gobierno no están funcionado aún debido a los daños causados por el huracán Ida, la información de interés general se continúa compartiendo por su administración en las redes sociales.

Need groceries or supplies?

⬇️⬇️⬇️ As a reminder, all https://t.co/pGj9FZ1TmH websites are currently down, and in the meantime we will share important #Ida info on social media. pic.twitter.com/TPM25AsQeH — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) August 31, 2021

El martes temprano, la concejal de la ciudad Helena Moreno dijo que Entergy, la empresa que abastece de energía a la ciudad, tenía dos opciones: una sería que la compañía creara una red localizada dentro de Nueva Orleans usando dos plantas de energía. La otra es conectar la ciudad de nuevo a la red principal, que atraviesa el país.

“Una de las dos opciones debería comenzar a devolver algo de energía a la ciudad en 48 horas”, dijo Moreno.

Cuando el huracán Ida se movió a través de Nueva Orleans, trayendo consigo vientos sostenidos de hasta 100 mph, eliminó ocho transmisiones, lo que resultó en una pérdida masiva de energía.

Si bien la posibilidad de algo de energía para el miércoles no significará una restauración completa, Cantrell dijo que significará que Entergy puede comenzar a concentrarse en las líneas de distribución, muchas de las cuales están caídas a causa de árboles derribados. Esas líneas son las que distribuyen la energía a los consumidores.

While a roadway may be “open” use extreme caution and only travel when absolutely needed. Numerous hazards remain. Avoid distractions, wear your seatbelt and do not drive impaired. #Ida pic.twitter.com/gCOxiQaZij — LA State Police (@LAStatePolice) August 31, 2021

Para la mayoría de los residentes, sin embargo, el restablecimiento de la energía aún podría llevar semanas, y los cortes de energía están convirtiendo el clima húmedo y caluroso de la región en un riesgo grave para la salud.

Con información de WWNO