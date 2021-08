VIDEO: Fuertes vientos, inundaciones y destrucción deja el poderoso huracán Ida al tocar tierra en Luisiana

El poderoso huracán Ida tocó tierra en las costas de Luisiana con vientos máximos sostenidos de unas 150 millas por hora (240 km/h) y ráfagas más intensas dejando a su paso inundaciones y destrucción.

“1155 AM CDT: Ida tocó tierra como un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso cerca de Port Fourchon, Louisiana, con vientos máximos sostenidos de 150 mph y una presión central mínima de 930 mb (27,46 pulgadas)”, señaló a través de su cuenta de Twitter el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq

El ojo del “extremadamente peligroso” huracán Ida categoría 4 impactó cerca de Port Fourchon, situado unas 50 millas (80 km) al suroeste de Nueva Orleans, ciudad que teme pueda revivir la tragedia de hace 16 años causada por el huracán Katrina, en la que murieron más de 1,800 personas.

Las imágenes compartidas por usuarios de redes sociales muestran la fuerza de los vientos con las que impactó Ida al llegar a Luisiana y Misisipi.

Ante la inminente llegada del huracán Ida, el gobierno de Joe Biden anunció medidas preventivas y emitió la declaratoria de emergencia para Luisiana y Misisipi.

En un video difundido por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos se observa el sobrevuelo del avión “cazahuracanes” sobre el ojo del huracán Ida.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021