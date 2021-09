Desde este miércoles comenzó la entrega del segundo pago del Estímulo de California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde este miércoles comenzó la entrega del segundo pago de estímulo en California.

Se calcula que dos de cada tres californianos son elegibles para recibir el pago, cuyos montos van desde los $500 a los $1,100 dólares.

El segundo pago del Golden State Stimulus es parte del paquete de $12 mil millones de dólares para la recuperación económica de California debido a la pandemia por coronavirus.

Para recibir el pago, los residentes solo necesitan presentar su declaración de impuestos antes del 15 de octubre.

“El estímulo Golden State es clave para ayudar a los más afectados por la pandemia y apoyar en la recuperación económica de California, poniendo el dinero directamente en las manos de las personas que lo gastarán en las necesidades básicas y dentro de sus comunidades locales”, aseguró el gobernador de California, Gavin Newsom.

La Junta de Impuestos de Franquicias del estado de California indicó que el pago se realizará de acuerdo con la opción de reembolso que los residentes hayan seleccionado en su declaración de impuestos.

Si se seleccionó depósito directo, así será la forma en que se efectuará el pago; en tanto, si se eligió recibir el reembolso por adelantado a través del proveedor de servicios de impuestos o si se pagaron los cargos de preparación de impuestos utilizando el reembolso, se recibirá el pago del estímulo por cheque enviado por correo.

¿Quiénes son elegibles?

El pago se entregará a las personas que hayan presentado sus impuestos en 2020, tengan un ingreso bruto ajustado de California de $1 a $75,000 dólares, tengan un salario de $75,000 dólares o menos, ser residente de California durante más de la mitad del año fiscao 2020, ser residente de California en la fecha en que se emita el pago y que no sea reclamado como dependiente por otro contribuyente.

Para conocer un monto estimado del dinero que puede recibir en el segundo estímulo de California, puede consultarlo en esta calculadora digital.

Puede suceder que algunos pagos puedan retrasarse en caso de que no se haya procesado por completo el trámite de devolución de impuestos.

Si la declaración se efectuó de manera electrónica, la devolución puede demorar hasta 3 semanas; en tanto que si se realizó en papel, la demora puede ser hasta de 4 semanas.

En caso de que sí sea elegible a recibir el segundo pago de estímulo y aún no lo has recibido, se puede comunicar al 800-852-5711, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.; o por correo postal a Franchise Tax Board, PO Box 942840, Sacramento CA 94240-0040.

