El Tri sin líder: Gerardo Martino podría perderse los próximos dos partidos de México

México iniciará su camino premundialista rumbo a Qatar 2022. Las Eliminatorias de Concacaf inician para El Tri con una seria de tres partidos importantes. Luego del debut de la selección azteca ante Jamaica, el conjunto de Gerardo Martino tendrá un par de visitas ante Costa Rica y Panamá. Sin embargo, para la doble fecha fuera de casa, El Tri no contaría con “El Tata” desde el banquillo por unos problemas de salud en sus ojos.

Los reportes indican que Gerardo Martino tiene un desprendimiento de retina, razón por la cual tendrá una consulta con médicos especializados que determinarán sí podrá viajar a los próximos compromisos. La presión dentro de un avión podría perjudicar aún más la situación con sus ojos. Bajo estas condiciones, México podría tener a un entrenador interino en sus primeras dos visitas.

En caso de que el argentino no pueda asumir el banquillo de El Tri, Jorge Theiler, su auxiliar, sería el encargado de tomar las riendas de la selección en tierras extranjeras. No está de más mencionar que Theiler ya ha asumido la dirección de México en varias ocasiones, por lo que no será algo nuevo para él.

“There was only one protagonist on the fields and that was the Mexico Team and unfortunately the ball didn’t want to go in… we couldn’t win the game” -Jorge Theiler #UNTMojoSu21 pic.twitter.com/rVsF0IT9bu

