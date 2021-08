Estados Unidos le arrebató un jugador a México: Ricardo Pepi fue convocado por la selección norteamericana

Ya es una constante ver a futbolistas “repatriados” en la selección mexicana. Gerardo Martino se ha encargado de buscar jugadores con raíces aztecas para seducirlos con la oportunidad de formar parte del universo de El Tri. Este fue el caso de David Ochoa y Julián Araujo. Pero no conforme con eso el “Tata” buscaba en Ricardo Pepi un reemplazante para Raúl Jiménez, pero no lo logró.

México le ha arrebatado jugadores a Estados Unidos como si se tratase de su cantera. Al igual que David Ochoa y Julián Araujo, Pepi había formado parte de las categorías inferiores de la USMNT. Según informaciones de ESPN, el joven delantero era del gusto de Martino, pero Estados Unidos picó adelante y decidió convocarlo.

Pepi nació en El Paso, Texas. En la actualidad es una joven promesa en desarrollo. Sus actuaciones en la Major League Soccer con el FC Dallas le permitieron formar parte del All-Star Game 2021.

No está de más mencionar que el ariete de 18 años de edad tuvo la oportunidad de disputar un Mundial Sub-17 con la camiseta de las barras y las estrellas. Sin embargo, al igual que sus compañeros, Pepi no tendría ningún problema de representar a México en caso de que se decida por El Tri, en el futuro.

El delantero del FC Dallas le abriría paso a una nueva camada de jóvenes atacantes al tomar en cuenta la media de edad de los arietes de renombre de México (Chicharito, Raúl Jiménez, Carlos vela, Alan Pulido, Rogelio Funes Mori, entre otros).

Juventud y explosividad, son las características que estaba buscando Martino al intentar incluir a un jugador de estas cualidades. Ricardo Pepi ha disputado 20 partidos en la actual MLS y ha logrado convertir 9 goles.

Ricardo Pepi 🗣

"This country has given my family so many opportunities and it really has helped me achieve my goals. What better way to help them by hopefully one day lifting up a World Cup? I feel warmly welcomed and I can’t wait to show that I deserve to be here" pic.twitter.com/9DhSx3sGgM

— USMNT Only (@usmntonly) August 26, 2021