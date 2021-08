México le roba otro jugador a Estados Unidos: Julián Araujo dejará atrás su pasado para representar a El Tri

Habrá un nuevo jugador en la órbita de la selección mexicana. Julián Araujo, futbolista nacido en California, decidió dejar atrás su estadía con Estados Unidos y le pedirá a la FIFA el cambio de federación. En este sentido, el jugador de Los Ángeles Galaxy será una nueva pieza para El Tri de Gerardo Martino. El lateral se suma a David Ochoa, arquero que en las últimas horas recibió la aprobación de la FIFA para que pudiera representar al combinado azteca.

Las gestiones de Gerardo Martino y su cuerpo técnico fueron efectivas. El seleccionador argentino había contactado a David Ochoa y a Julián Araujo para que formaran parte de la órbita mexicana. El primero en realizar los trámites fue el arquero del Real Salt Lake. El guardameta hizo la petición ante la FIFA y ya puede representar a El Tri. Todo apunta a que el camino de Araujo tendrá el mismo final.

La transferencia de federación no sería mayor problema administrativo. En este sentido, en las próximas horas se podría dar el anuncio oficial, tal y como lo hizo David Ochoa.

Julián Araujo es un lateral con gran proyección. El defensor formó parte de la selección de Estados Unidos que buscó el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Preolímpico realizado en México. Además, Araujo tenía calidad para ser considerado en la selección mayor de la USMNT. El joven futbolista de 23 años de edad formó parte de convocatorias del entrenador norteamericano, Gregg Berhalter.

Bajo estas circunstancias parece ser que los “repatriados” es una nueva tendencia mexicana. Rogelio Funes Mori fue el más notorio de los últimos meses. Ahora, El Tri amarra dos posibles piezas para el futuro al mismo tiempo que se las quita a Estados Unidos. Un caso que ha sido tratado de forma distinta es con la joya del arsenal, Marcelo Flores. Este habilidoso mediocampista ha sido tentado por Canadá y de esta forma ha picado adelante en la adquisición del jugador aunque no es definitivo.

