Edson Álvarez a cambio de millones: tientan al Ajax para que venda al defensor mexicano

Pese a que El Tri tuvo una nueva decepción en la Copa Oro, hubo algunos rendimientos individuales que llamaron la atención de ojeadores. Edson Álvarez cerró una gran temporada con el Ajax y México. En este sentido, el Stade Rennais vuelve en busca del azteca, pero está vez suma más fichas.

El talentoso defensor mexicano fue uno de los mejores jugadores de la liga de Holanda. Álvarez es un futbolista con proyección y el Rennais está consciente de ello. Hace un par de semanas, el club francés le envió una jugosa oferta al Ajax, pero esta fue rechazada. Sin embargo, el equipo de la Ligue 1 vuelve a apuntar sus cañones por el jugador.

En primera instancia, el conjunto galo había enviado una oferta de €18 millones de euros ($21.1 millones de dólares). Sin embargo, esta gran oferta fue rechazada por el equipo, puesto que Álvarez es una pieza muy importante para Erik ten Hag. Ahora bien, el equipo francés no se quedó de brazos cruzados y nuevamente envió otra propuesta, pero esta vez de $20 millones de euros ($23.4 millones de dólares).

Hasta los momentos se desconoce si el mexicano tendría entre sus opciones llegar al fútbol de Francia. La Ligue 1 es una competición que ha generado una mayor audiencia en los últimos años. De allí han salido grandes futbolistas y también se han hecho muy buenas inversiones.

