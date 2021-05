¡México top! Edson Álvarez cerca de llevarse el premio al mejor jugador de Holanda

El Ajax ha tenido, una vez más, una temporada sobresaliente a nivel local. Pasan los años y el equipo holandés se mantiene firme en las competiciones de su país. Entre los jugadores que han sobresalido en esta temporada destaca el mexicano Edson Álvarez. Los medios holandeses le han reconocido el esfuerzo al futbolista de 23 años de edad. El defensor azteca está nominado para recibir el premio como ‘Mejor jugador de la Eredivisie’.

NOMINATED 🇲🇽🙌

Edson Álvarez has been nominated for player of the year in the Eredivisie League 🇳🇱⚽️#EdsonAlvarez #Ajax #Eredivisie #ElTriEng pic.twitter.com/bqNUNC0Idi

— El Tri Online (@eltrionline) May 7, 2021