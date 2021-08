David Ochoa cambia a la selección de Estados Unidos por México: “Quiero ser feliz”

La selección azteca busca ampliar su universo de futbolistas. En las últimas semanas se reveló que dentro de la Federación Mexicana de Fútbol se habían hecho los acercamientos pertinentes para que Julián Araujo y David Ochoa formaran parte de El Tri. Finalmente, el proceso con el arquero del Real Salt Lake fue completado y la FIFA autorizó su cambio de federación.

“La Dirección General Deportiva informa que la Federación Mexicana de Fútbol recibió, por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, la autorización para que el portero de Real Salt Lake de la Major League Soccer, David Ochoa, pueda representar a la Selección Nacional de México”, comunicó la FMF a través de su página oficial.

Bajo estas circunstancias, el arquero nacido en Estados Unidos podrá vestir la camiseta azteca si así lo requiere Gerardo Martino.

El joven guardameta de 20 años de edad tuvo la oportunidad de representar al combinado de las Barras y las Estrellas en el Preolímpico de Concacaf que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco. Falta conocer qué ocurrirá con el lateral de Los Ángeles Galaxy, futbolista que aún no ha decidido para qué selección jugará, pese a que ya ha debutado con el combinado mayor de Estados Unidos.

Canadá pico adelante en la puja por el talentoso jugador del Arsenal. El joven jugador del fútbol inglés fue llamado a formar parte de la plantilla preliminar canadiense, antes de la Copa Oro. Sin embargo, el jugador aún tiene la posibilidad de representar a El Tri, si así lo desea.

