“El Tri” perdió una joya: Canadá llamó a Marcelo Flores antes que México

Siempre ha existido una lucha por “apartar” futbolistas con dobles nacionalidades con la finalidad de no arrepentirse de haber perdido una gran figura. De buenas a primera, la selección de fútbol de Canadá le arrebató a México una de las joyas que pudo haber vestido los colores de “El Tri”. Marcelo Flores, jugador del Arsenal, fue incluido en la lista de “Les Rouges”, para la Copa Oro.

2021 Concacaf Gold Cup preliminary rosters announced

Details: https://t.co/QItGS06UaT Concacaf anuncia listas preliminares para la Copa Oro 2021

Detalles: https://t.co/aEtGoeUPc6#ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/rG4nRr3xUa — Concacaf (@Concacaf) June 18, 2021

El joven futbolista de 17 años de edad mantiene la posibilidad de jugar para las selecciones de México, Inglaterra y Canadá. Sin embargo, este último tomó la delantera al haberlo llamado para que formara parte de la lista preliminar.

Last ones of this year with the first team 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/8z1hx4d6ns — Ruben Flores (@Ruboflores) May 23, 2021

Flores ha tenido buenas actuaciones con uno de los mejores equipos del fútbol inglés. Marcelo milita en la categoría sub-18 del Arsenal. Sus condiciones ya habían sido vistas por el entrenador de la selección sub-23 de Canadá, Mauro Biello.

“Marcelo Flores es un jugador que hemos visto, que claro nos gustaría tener en el grupo, es un jugador que está siendo buscado por otras organizaciones, por el momento Canadá está interesado en Marcelo, habrá oportunidades en el camino para el joven jugador y Canadá hará lo mejor posible por tratar de integrarlo al equipo”, señaló Biello.

Great win vs Chelsea and even better the top bins ⚽️👏🏻👏🏻👏🏻 Marcelo GOLAZO!!!! pic.twitter.com/IyLFeMrEzG — Ruben Flores (@Ruboflores) April 20, 2021

Que no se arrepienta México

Marcelo Flores había tenido la posibilidad de entrenar con la selección mexicana. Sin embargo, Gerardo Martino y Jaime Lozano no siguieron con el interés sobre el futbolista. Marcelo pudo haber sido una pieza importante para, al menos, llevarlo a la gira amistosa de “El Tri Olímpico”. Lo cierto es que Canadá lo tomó primero y basta con que vea unos minutos para que no pueda ser un jugador elegible por México e Inglaterra.

All week training with the first team !!! What an experience 👏🏻👏🏻👏🏻 U23 next year here we go!!! #proudad pic.twitter.com/3JJQhGk7Dd — Ruben Flores (@Ruboflores) May 21, 2021

