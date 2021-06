Llegaron los goles a “El Tri”: Rogelio Funes Mori y “Chicharito” figuran en la lista preliminar de México para la Copa Oro

Gerardo Martino anunció su lista preliminar para la Copa Oro que fue revelada por la Federación Mexicana de Fútbol. Luego de tantas especulaciones y críticas, finalmente entraron en el listado dos de los futbolistas más pedidos por la afición de “El Tri”: Javier “Chicharito” Hernández y Rogelio Funes Mori.

Incluso, muchas personas se burlaron de la selección azteca, entre ellas “El Potro” Gutiérrez quien dijo que en México estaban llorando porque no conseguían un nueve. Ante esta y otras críticas, Gerardo Martino decidió mantener en el panorama a un referente histórico de la selección y a un naturalizado estrella.

“Chicharito” Hernández y Rogelio Funes Mori tendrían la responsabilidad de colocarle pólvora a “El Tri” en el sector ofensivo. Ambos delanteros han sido muy solicitados, en caso de estar en la lista final, les llegará el momento de demostrar.

El futbolista mexicano tiene más de 100 partidos con el combinado azteca. Sin embargo, el cartel no iba a ser suficiente para convencer al “Tata”. En este sentido, el delantero comenzó una temporada arrasadora con Los Ángeles Galaxy, club con el que lleva 7 goles en los primeros 7 partidos de la MLS.

