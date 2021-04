¡Genialidad! Futbolista mexicano marcó un golazo para el Arsenal

En el Arsenal de Inglaterra existe un joven futbolista mexicano que está hilando muy buenas actuaciones con la plantilla filial del conjunto Gunner. Marcelo Flores marcó un verdadero golazo en la victoria de su equipo ante el Chelsea.

El habilidosos mediocampista mexicano forma parte del equipo sub 18 del Arsenal. Este martes, en un partido enmarcado en la decimosegunda jornada de la Premier League South, Flores logró establecerse en el equipo titular.

Great win vs Chelsea and even better the top bins ⚽️👏🏻👏🏻👏🏻 Marcelo GOLAZO!!!! pic.twitter.com/IyLFeMrEzG

— Ruben Flores (@Ruboflores) April 20, 2021