Isabella Castillo rompe con estereotipos de género en ‘Malverde, El Santo Patrón’: ‘Ser mujer es lo máximo’

Isabella Castillo nos volverá a regalar su talento en la televisión como una de las protagonistas de “Malverde: El Santo Patrón“. La actriz comparte créditos con Pedro Fernández, Carolina Miranda, Luis Felipe Tovar, Mark Tacher, entre muchos otros más.

En esta ocasión, Castillo interpretará al personaje que llaman La China. La actriz se convertirá en toda una guerrera y será la única mujer en una banda compuesto en su mayoría por hombres. Fue precisamente eso lo que motivó a la estrella de Telemundo querer formar parte de esta historia.

“Es un personaje hermoso y muy divertido. Es muy buena con la acción, siempre está lanzando navajas y tiene un temperamento alto y a la vez tiene un alma muy bonita … y es una fiel seguidora de Malverde. La China es un personaje que tiene tanta entrega por una causa como esta y siendo la única mujer en una banda de hombres — te dan ganas de hacer este personaje“, explicó Castillo. “Cuando llegó la oportunidad de poder castear para La China yo traté de dar lo mejor que pude como actriz. Siempre me interesa mucho este tipo de personajes atípicos de mujeres. No es la típica lady y el hecho de que te comportes de una manera diferente a las demás mujeres eso no hace que seas menos femenina“.

“De repente por ser mujer siempre hay cosas que se complican un poco más pero a la vez, ser mujer es lo máximo y sabes que hay cosas con las que tienes que lidiar — que se ve reflejado en el personaje de La China Navajas“, dijo Isabella. “El ser mujer inmediatamente te pone en la categoría de que no eres tan fuerte o eres menos, sobre todo cuando estás metida en un mundo de hombres“.

Isabella dijo que ella siempre se ha sentido identificada con el personaje que interpreta en “Malverde: El Santo Patrón”.

“La mayoría de mis amigos son hombres”, reveló la actriz. “Sí me gusta llenarme de lodo, sí me gustan las cosas toscas. En esta industria, siempre las mujeres, nos tenemos que ver perfectas y súper femeninas. Yo creo que el ser femenino abarca muchas cosas. No porque seas mujer te tienes que vestir de cierta manera o te tengas que comportar de cierta manera. Yo siempre he luchado un poco con eso, soy a mi manera y creo que ya es muy tarde cambiar. Me encanta este tipo de personajes porque son personajes fieles a ellas mismas y que no piensan cambiar por nadie”.

Para un personaje que tendría muchas escenas de acción, Isabella contó que tuvieron un entrenamiento previo a las grabaciones de dos meses y medio. Ahí fue donde aprendió a tirar navajas y las armas con las que se verá en pantalla. El público también verá a la actriz montar a cabello y cuenta que también pudo realizar escenas de acción que por lo general usan dobles.

“Una de las cosas que también me gustó de este proyecto es que todo el tiempo ibamos a estar arriba del caballo. Fue un gran riesgo que tomó la empresa porque por lo general ponen a stunts cuando se trata de animales y los actores lo quisimos hacer y eso también le da más realismo a la serie”, puntualizó.

“Malverde: El Santo Patrón” estrena martes, 28 de septiembre a las 10pm/9c en Telemundo.