La tormenta Larry se convierte en huracán y se espera que alcance vientos de 140 mph el domingo

La tormenta Larry ganó fuerza y se convirtió en el quinto huracán de la temporada 2021 el jueves por la mañana, sobre las cálidas y tranquilas aguas del Atlántico medio, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El huracán Larry está cruzando el Atlántico hacia el oeste a una velocidad vertiginosa de 18 mph y está a unas 875 millas al oeste de las islas más al sur de Cabo Verde, según el boletín de las 11 p.m. del jueves del NHC.

Hurricane #Larry Advisory 10: Larry a Little Stronger. Risk of Rip Currents From Larry'S Swells Increases For The Lesser Antilles On Sunday. https://t.co/VqHn0u1vgc

Con vientos máximos sostenidos de 85 mph, Larry se ha vuelto más fuerte y más grande con vientos con fuerza de huracán que alcanzan 25 millas desde su núcleo y vientos con fuerza de tormenta tropical que se expanden 160 millas.

El NHC emitió una advertencia de huracán para la alta mar del Atlántico debido a que el nivel del mar alcanzaba cerca de 28 pies en las cercanías del huracán. Se espera que las olas aumenten aún más a 40 pies al este de las Islas de Sotavento este fin de semana.

“Se espera que Larry permanezca en un entorno propicio para el fortalecimiento durante los próximos días”, dijo Richard Pasch, un especialista en huracanes del NHC a Click Orlando.

Larry puede convertirse en un grande y poderoso huracán de Categoría 4, según el NHC.

La duodécima tormenta nombrada del año está en camino de ingresar a un área con temperaturas de la superficie del mar aún más cálidas y niveles más bajos de cizalladura vertical del viento, dijo Pasch. “Por lo tanto, es probable que se fortalezca y el pronóstico oficial prevé que Larry se convierta en un gran huracán en 48 horas aproximadamente”.

Los modelos predicen que Larry comenzará a intensificarse rápidamente en las próximas 24 horas y podría ser tan fuerte como una tormenta de categoría 4 con vientos de 140 mph para el domingo, a medida que avanza hacia la dirección general de las Bermudas.

Aún es pronto para decir si afectará a Estados Unidos. El cono proyectado muestra a Larry bien al este de Puerto Rico la madrugada del martes como un huracán de categoría 3.

Tropical Storm #Larry has rapidly intensified since this time yesterday and is expected to become a hurricane tonight over the eastern Atlantic. Larry is forecast to move over the waters of the eastern and central tropical Atlantic through Monday.https://t.co/oLAjv14a4R pic.twitter.com/uHKGuv24KZ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2021