Los restos del huracán Ida castigan el noreste de EE.UU. y matan al menos a 43 personas

Al menos 43 personas murieron en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Connecticut, en el noreste de Estados Unidos, cuando los restos del huracán Ida causaron lluvias torrenciales, inundaciones devastadoras, crecidas de ríos y tornados durante la noche, según el recuento de The New York Times.

Los equipos de rescate en Pennsylvania pasaron horas el jueves usando botes para llegar a las personas varadas por las inundaciones, y rescates similares se llevaron a cabo en los suburbios de la ciudad de Nueva York.

Al menos un tornado atravesó la parte sur de Nueva Jersey, arrancando los costados de algunas casas y convirtiendo otras en escombros.

“Un extraordinario, tristemente trágico, histórico 24 horas en Nueva Jersey, no hay otra manera de decirlo”, dijo a la prensa el gobernador del estado, Phil Murphy. Solo en su estado, 23 personas murieron debido a la tormenta.

I am saddened to report that, as of right now, at least 23 New Jerseyans have lost their life to this storm.

The majority of these deaths were individuals who got caught in their vehicles by flooding and were overtaken by the water.

Our prayers are with their family members.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) September 2, 2021